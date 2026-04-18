Rapina a Napoli l’ingresso in filiale di tre banditi | così sono entrati in banca

Nella giornata di ieri, a Napoli, tre uomini hanno fatto irruzione in una filiale bancaria vestiti con tute da operaio, cappellini e maschere per coprire il volto. Sono entrati nell’edificio a volto chino, secondo quanto mostrano due video registrati dalle telecamere di sorveglianza. La scena si è svolta senza resistenze apparenti, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini e cercando di identificare i responsabili.

Tute da operaio, cappellini e maschere a proteggere il volto e capo chino: ci sono due video, girate dalle telecamere interne della filiale del Credit Agricole di piazza delle Medaglie d’Oro, a Napoli, che ritraggono tre componenti della banda che giovedi’ scorso ha portato a termine il colpo ai danni dell’istituto trafugando almeno una quarantina di cassette di sicurezza dal caveau della banca. Nel primo dei due video si vedono i tre entrare con fare circospetto in banca come fossero clienti. Nel secondo si vede uno dei tre sbarrare una porta anti panico con un palo di ferro. Le immagini, mostrate dal Tg1 delle 13.30, sono al vaglio degli investigatori (fonte Ansa Video).🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Rapina a Napoli, l’ingresso in filiale di tre banditi: così sono entrati in banca Rapina a Napoli, l'ingresso in filiale di tre banditi: cosi' sono entrati in banca Notizie correlate Rapina in banca a Napoli, il momento dell'ingresso dei ladri nella filiale di Crédit Agricole in piazza Medaglie d'Oro - VIDEOAlla fine del blitz, i rapinatori sono riusciti a derubare 40 cassette di sicurezza fuggendo con un bottino ancora in fase di quantificazione, anche... Rapina in banca al Vomero: il momento dell'ingresso nella filiale dei 3 malviventiRapina in banca al Vomero, ecco il video dei 3 malviventi che entrano all'interno della filiale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere; Super rapina a Napoli, 25 ostaggi. L’irruzione, poi la fuga dei banditi dalle fogne; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina a Napoli. L'amarezza dei clienti: Vi erano custodite le cose più care. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina a Napoli, l'ingresso dei banditi in un video del Tg1: così sono entrati in bancaÈ caccia alla banda di rapinatori professionisti che giovedì mattina, intorno a mezzogiorno, ha tenuto con il fiato sospeso per ore la città con una rapina da film ... leggo.it “Rapina in banca al Vomero, si cercano indizi nel sottosuolo per trovare le tracce lasciate dai malviventi. In campo anche il Dott. Geologo Gianluca Minin, sceso nelle fogne per tentare di capire come hanno agito i banditi”. Fonte Il Mattino facebook Rapina nella villa dell’ex senatore Alberto Filippi: sequestrato per un'ora. Nel 2023 Filippi era stato indagato dall’antimafia di Venezia in merito all’attentato intimidatorio nei confronti di un giornalista, accusa poi archiviata. Rivedi l’inchiesta: bit.ly/cosaveneta x.com