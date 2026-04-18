Rapina a Napoli la banda per settimane al buio nelle fogne Via di fuga di 2 km tra scavi e condotti

Una rapina si è verificata giovedì in una filiale bancaria di Napoli, durando circa venti minuti. Durante l'evento, i banditi sono riusciti a entrare e a mettere a segno il colpo, poi sono fuggiti attraverso un percorso di circa due chilometri tra scavi e condotti nelle fogne. La banda aveva trascorso settimane al buio, nascondendosi nelle fogne prima di compiere la rapina.

Venti minuti di puro terrore. A raccontare i momenti più difficili della rapina di giovedì all'interno della filiale numero 10 della Crédit Agricole, a Napoli, è una dipendente che sul canale web del Mattino ha scandito tutte le fasi del colpo, fino alla liberazione degli ostaggi. Mentre prosegue la caccia ai dieci "uomini talpa" che attraverso i cunicoli sotterranei sono riusciti a dileguarsi, emergono nuovi particolari investigativi. Una ricostruzione tridimensionale offerta dai carabinieri - titolari delle indagini coordinate dalla Procura - illustra plasticamente il percorso seguito dai malviventi che hanno lavorato a questo colpo per settimane, forse mesi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rapina a Napoli, la banda per settimane al buio nelle fogne. Via di fuga di 2 km tra scavi e condotti Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione Notizie correlate Leggi anche: Rapina a Napoli, la banda per settimane al buio nelle fogne. Fuga di 2 km tra scavi e condotti Leggi anche: Rapina a Napoli, per settimane al buio nelle fogne: così la banda ha preparato il colpo. Estintori per cancellare le tracce Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: investigatori ricostruiscono via di fuga e arrivo dei banditi; Napoli, rapina in banca con ostaggi: liberati, poi i banditi fuggono; Rapina a Napoli, la banda per settimane al buio nelle fogne. Fuga di 2 km tra scavi e condotti; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Momenti di tensione alle 19:30 di questa sera in Via De Gasperi a Pagani. All’altezza dell’Istituto di credito Unicredit e dell’Istituto scolastico Pittoni quattro persone a bordo di una Fiat Idea di colore rosso pare stessero per mettere atto un disegno criminale. I q facebook La terza via di Meloni: né con, né contro gli USA. Ora può giocare come la Thatcher Di @pgferraro x.com