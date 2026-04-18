Rapina a Napoli la banda per settimane al buio nelle fogne Fuga di 2 km tra scavi e condotti

Una rapina si è svolta giovedì in una filiale bancaria a Napoli, coinvolgendo una banda che si è nascosta nelle fogne per settimane. Durante il colpo, i malviventi sono fuggiti percorrendo circa due chilometri tra scavi e condotti sotterranei. I testimoni riferiscono di circa venti minuti di paura e tensione all’interno della filiale, mentre i rapinatori erano ancora all’interno dell’edificio.

Venti minuti di puro terrore. A raccontare i momenti più difficili della rapina di giovedì all'interno della filiale numero 10 della Crédit Agricole, a Napoli, è una dipendente che sul canale web del Mattino ha scandito tutte le fasi del colpo, fino alla liberazione degli ostaggi. Mentre prosegue la caccia ai dieci "uomini talpa" che attraverso i cunicoli sotterranei sono riusciti a dileguarsi, emergono nuovi particolari investigativi. Una ricostruzione tridimensionale offerta dai carabinieri - titolari delle indagini coordinate dalla Procura - illustra plasticamente il percorso seguito dai malviventi che hanno lavorato a questo colpo per settimane, forse mesi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rapina a Napoli, la banda per settimane al buio nelle fogne. Fuga di 2 km tra scavi e condotti Napoli, rapina in un supermercato: il momento dell'arresto dei due uomini armati Notizie correlate Leggi anche: Rapina a Napoli, per settimane al buio nelle fogne: così la banda ha preparato il colpo. Estintori per cancellare le tracce La dinamica della rapina da film a Napoli, ostaggi “trattati bene” e fuga nelle fogne: caccia alla bandaNapoli, In queste ore si ricostruisce la dinamica di quella che ormai tutti definiscono la “rapina dell’anno”. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Super rapina a Napoli, 25 ostaggi. L’irruzione, poi la fuga dei banditi dalle fogne; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: investigatori ricostruiscono via di fuga e arrivo dei banditi; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Napoli, rapina in banca: 25 persone in ostaggio, poi la fuga dei banditi mascherati da attori nella rete fogn…. Rapina in banca a Napoli, caccia alla banda. La ricostruzione 3D dei cunicoli scavati per la fugaLa truffa parallela - Intanto, mentre le indagini sono in corso, qualcuno prova a sfruttare il clamore del caso. Nel pomeriggio di ieri un uomo, spacciandosi ... pupia.tv Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Fuga di #gas in casa, due feriti x.com I Carabinieri hanno bloccato l'uomo dopo una pericolosa fuga di diversi chilometri nella notte. L’uomo è stato arrestato e in attesa del processo per lui è stato disposto l'obbligo di dimora. #veronanetwork - facebook.com facebook