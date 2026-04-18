I Carabinieri di Napoli hanno reso pubblico un video che mostra una ricostruzione tridimensionale degli scavi sotto la banca colpita il 16 aprile. La rapina è avvenuta presso una filiale del Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro. Un geologo ha analizzato lo scavo effettuato dai ladri, fornendo dettagli sulla struttura dell’intervento. La ricostruzione digitale aiuta a comprendere meglio le modalità operative dei responsabili.

I Carabinieri di Napoli hanno diffuso un video che mostra l’elaborazione tridimensionale degli scavi effettuati dai ladri che il 16 aprile hanno rapinato il Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel capoluogo campano. I malviventi hanno lavorato sotto al caveau della banca e sono riusciti a sfuggire ai carabinieri riparando nella rete fognaria, dove sono stati ritrovati un generatore elettrico e alcuni attrezzi. La ricostruzione in 3D è stata realizzata con l’aiuto del geologo Gianluca Minin. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rapina a Napoli, il geologo ricostruisce lo scavo effettuato dai ladri sotto la banca colpita

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