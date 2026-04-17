Rapina in banca a Napoli nelle fognature ritrovati un generatore e alcuni attrezzi utilizzati dai ladri

Giovedì mattina a Napoli si è verificata una rapina in una filiale bancaria situata in piazza Medaglie d’Oro. Durante le operazioni di polizia, sono stati trovati nelle fognature un generatore e alcuni attrezzi che potrebbero essere stati usati dai ladri. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili e stanno conducendo indagini sul caso. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

È caccia agli autori della rapina da film messa a segno giovedì nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli. Dai nuovi sopralluoghi effettuati sono stati ritrovati un generatore elettrico e alcuni attrezzi molto probabilmente utilizzati dai ladri. I ladri sono entrati nella banca attraverso un foro praticato nel pavimento e da lì sono scappati nella rete fognaria, facendo perdere le proprie tracce. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rapina in banca a Napoli, nelle fognature ritrovati un generatore e alcuni attrezzi utilizzati dai ladri Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione Notizie correlate Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti: scoperte gallerie e un generatoreGallerie di dodici metri, un pozzo verticale di cinque, un generatore sotterraneo ritrovato dai carabinieri: l'operazione richiedeva specialisti e... “Chi erano!”. Rapina in banca a Napoli, solo ora la notizia sui ladri: racconto shock degli ostaggiLa rapina avvenuta giovedì 16 aprile presso la filiale della Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel pieno centro del quartiere Vomero a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina in banca a Napoli, caccia ai ladri; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggi. Napoli, rapina in banca con ostaggi. Tutti salvi, fuggiti i ladri attraverso un un bucoUna rapina da film quella messa a segno ieri 16 aprile a Napoli, nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie ... iltempo.it Rapina in banca a Napoli, come sono entrati? Il buco nel pavimento e il tunnel scavato per mesi senza farsi scoprireSul luogo della rapina alla banca Credit Agricole a Napoli ci sono anche gli uomini della azienda municipalizzata Abc. Gli operai dovranno infatti aiutare le forze dell'ordine e ... ilgazzettino.it È passato mezzogiorno quando un uomo che cammina davanti alle vetrine di una banca, in piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, si accorge di assistere nientemeno che a una rapina in diretta. Parte la chiamata al 112 e pochi minuti dopo arrivano sul posto divers facebook Napoli, rapina da film in banca al Vomero: ostaggi, cassette svuotate e clienti nel caos davanti alla filiale x.com