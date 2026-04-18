Nella notte si sono verificati raid tra Kiev e Mosca, con droni che hanno colpito infrastrutture in Ucraina e cause incendi. In seguito agli attacchi, diverse abitazioni sono rimaste senza energia elettrica, lasciando migliaia di persone senza luce. Le operazioni si sono svolte in modo incrociato tra i due Paesi, coinvolgendo obiettivi strategici e civili. La situazione ha portato a un blackout diffuso in alcune zone dell’Ucraina.

Notte di raid incrociati di droni tra Ucraina e Russia, con incendi nelle infrastrutture e blackout che hanno riguardato centinaia di abitazioni. Attacco massiccio dell’Ucraina contro la Russia L'Ucraina ha lanciato nella notte un attacco massiccio con 258 droni a lungo raggio contro infrastrutture critiche nella Crimea annessa, nella regione di Leningrado e in altre quindici regioni russe. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, precisando che i velivoli senza pilota sono stati abbattuti. Incendi a Sebastopoli, Vysotsk e nelle regioni russe colpite A Sebastopoli, base della Flotta del Mar Nero, un deposito di carburante ha preso fuoco dopo la caduta di un drone intercettato.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Raid tra Kiev e Mosca nella notte: colpite infrastrutture in Ucraina, migliaia senza luce

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