La Russia ha ripreso i raid contro Kiev e le infrastrutture energetiche ucraine, pochi giorni dopo aver annunciato una presunta tregua. Sono stati colpiti diversi obiettivi, lasciando oltre 1.100 edifici senza riscaldamento in pieno inverno, con temperature che scendono anche a -20 °C. La situazione si fa sempre più difficile per i civili, che devono affrontare l’emergenza senza luce e calore.

La Russia è tornata a colpire Kiev e le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, dopo la “tregua” annunciata venerdì da Donald Trump. Nella notte una serie di potenti esplosioni ha scosso la capitale, inizialmente colpita da diversi sciami di droni ai quali poi si sono aggiunti missili balistici provenienti dalla regione di Bryansk. “Il risultato di questi attacchi è che più di 1.100 edifici residenziali sono rimasti senza riscaldamento ” con temperature che sfiorano i -20 °C, ha dichiarato il ministro dello Sviluppo Oleksiy Kuleba sul social network X, accusando la Russia di attaccare “le abitazioni, il riscaldamento e le condizioni di vita di base dei civili” in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, “tregua” finita: raid su Kiev e infrastrutture energetiche. “Oltre 1.100 edifici senza riscaldamento con -20 °C”

