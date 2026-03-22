nelle campagne di valle lomellina un raid notturno dei ladri di rame provoca un blackout

Valle Lomellina (Pavia), 22 marzo 2026 – Raid notturno dei ladri di rame provoca blackout nelle campagne lomelline. Ma il tempestivo intervento dei tecnici per l'interruzione dell'elettricità mette in fuga la banda a mani vuote. E viene ripristinata la linea elettrica in tempi rapidi, limitando al minimo il disservizio e i conseguenti disagi. È successo nella notte tra venerdì e ieri, sabato 21 marzo, in aperta campagna, tra Valle Lomellina e Cozzo. I tecnici di Enel Distribuzione hanno chiamato i carabinieri quando hanno scoperto la causa dell'interruzione per cui erano intervenuti: ignoti avevano staccato dai tralicci, non ad alta tensione, circa 100 chili di cavi di rame, trovati già 'impacchettati' e pronti per essere portati via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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