Pallamano arti marziali pattinaggio scherma | al Playhall i grandi eventi sportivi

Il Playhall Massimo Pironi si prepara ad accogliere grandi eventi sportivi nei prossimi mesi. La struttura diventerà il centro nevralgico di competizioni di pallamano, arti marziali, pattinaggio e scherma. Atleti, federazioni e enti di promozione sportiva di tutta Italia si concentreranno qui per le gare più importanti della stagione.

Un fitto e lungo calendario di appuntamenti tra gare, raduni e tornei portano nei prossimi mesi in città migliaia di atleti provenienti dall’Italia e dall’estero Il Playhall Massimo Pironi di prepara nei prossimi mesi a diventare il cuore pulsante della stagione sportiva e punto di riferimento per atleti, federazioni ed enti di promozione sportiva a livello nazionale e internazionale. Il calendario dell’arena riccionese si presenta ricco di appuntamenti sportivi che coinvolgeranno migliaia di atleti, allenatori e famiglie al seguito: dalla pallamano al pattinaggio, dalla scherma alle freccette, alle arti marziali.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

