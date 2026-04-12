Tarros e Magrazzurri | derby infuocato per la salvezza a Sarzana

Domenica 12 aprile alle 15 si giocherà un derby tra Tarros Sarzanese e Magrazzurri al campo Miro Luperi di Sarzana. La partita è considerata decisiva per la zona salvezza di entrambe le squadre. I tifosi sono pronti a seguire con attenzione questo incontro che potrebbe influenzare significativamente le sorti di entrambe le formazioni in classifica.

Il campo del Miro Luperi a Sarzana ospiterà, nella giornata di domenica 12 aprile alle ore 15, uno scontro decisivo tra Tarros Sarzanese e Magrazzurri. Il confronto, gestito dal direttore di gara Bresciani proveniente da Genova, si inserisce nel contesto della ventisettesima giornata del Girone B della Promozione ligure, un momento cruciale che precede la fase finale della stagione regolare con i relativi playoff e playout. La lotta per la permanenza e il nuovo assetto tecnico. Le due formazioni si affrontano con un obiettivo comune e urgente: conquistare punti vitali per evitare la retrocessione e garantire la sopravvivenza nella categoria. La sfida assume i connotati di un derby provinciale dove ogni errore può pesare sulla classifica definitiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tarros e Magrazzurri: derby infuocato per la salvezza a Sarzana Ascoli-Vis Pesaro: derby infuocato, 7 vittorie e la sfida decisivaDomani sera, sabato 4 aprile alle ore 20:30, lo stadio Del Duca accoglierà uno scontro decisivo tra Ascoli e Vis Pesaro, una sfida che va oltre il... Udine-Trieste: derby infuocato per la corsa ai playoff in Serie AIl Palasport Carnera ospita oggi, domenica 12 aprile 2026 alle ore 16, il secondo derby della Serie A tra Udine e Trieste.