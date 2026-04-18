Raduno Patrioti Europei a Milano tensioni tra antagonisti e forze dell’ordine

A Milano si sono registrati scontri tra gruppi antagonisti e forze dell’ordine durante un corteo dei centri sociali, che si opponeva a un raduno dei patrioti europei organizzato dalla Lega in piazza Duomo. La manifestazione ha coinvolto diverse decine di persone e ha portato a momenti di tensione nel centro della città. Le forze dell’ordine hanno dispiegato unità per mantenere l’ordine e hanno effettuato alcuni controlli.

Tensioni a Milano tra antagonisti e forze dell’ordine durante il corteo dei centri sociali contro il raduno dei patrioti europei, organizzato dalla Lega, in piazza Duomo. In via Borgogna le forze dell’ordine stanno usando idranti contro i manifestanti, mentre gli antagonisti lanciano petardi, fumogeni, bottiglie contro gli agenti, nel tentativo di forzare il blocco e arrivare in piazza Duomo. Il corteo della manifestazione ’Padroni a casa nostra’, promossa dai Patrioti Europei e dalla Lega, è partito da Piazza Venezia e secondo le forze dell’ordine sono circa 2mila i manifestanti che sfilano verso il Duomo. In testa al corteo c’è un trattore...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Tensioni a Milano al corteo contro il Remigration Summit, ovvero durante il raduno dei patrioti europei, organizzato dalla Lega, in piazza Duomo. - facebook.com facebook

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