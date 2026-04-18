Remigration a Milano tensioni tra antagonisti e forze dell' ordine

A Milano si sta svolgendo una manifestazione contro l’Unione Europea, con tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. Gli agenti hanno utilizzato idranti contro i partecipanti, mentre alcuni antagonisti hanno risposto lanciando petardi, fumogeni e bottiglie. La situazione si mantiene difficile, con scontri e l’intervento delle forze dell’ordine per disperdere il gruppo. La protesta è in corso e si registrano episodi di tensione tra le due parti.

I Patrioti europei scendono in piazza Duomo a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il segretario della Lega Matteo Salvini. Tensioni tra antagonisti e forze dell'ordine durante il corteo dei centri sociali contro il raduno dei patrioti europei, organizzato dalla Lega. Le forze dell'ordine hanno usato idranti contro i manifestanti, mentre gli antagonisti hanno lanciato petardi, fumogeni, bottiglie contro gli agenti, nel tentativo di forzare il blocco e arrivare in piazza Duomo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Remigration a Milano, tensioni tra antagonisti e forze dell'ordine Notizie correlate Bagnoli, tensioni tra manifestanti “No America’s Cup” e forze dell’ordine durante consiglio comunaleMomenti di forte tensione a Bagnoli, dove alcune centinaia di cittadini sono scesi in strada in vista del consiglio comunale monotematico in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tre cortei di protesta contro il Remigration Summit a Milano; Sabato di cortei e tensione a Milano: orari, percorsi e strade a rischio; Remigration Summit e tre cortei, Milano si prepara a un weekend ad alta tensione; Remigration, la doppia piazza della Lega e dei centri sociali: a Milano un sabato di tensione. Remigration Summit, Milano si prepara ad un sabato rovente: Migliaia di persone attese in piazza. Salvini prova a smorzare, ma la tensione resta altaIl 18 aprile si prospetta una giornata complessa per la città meneghina. Alle ore 15 l’appuntamento organizzato dalla Lega: Chiediamo pace e sicurezza. Fontana ci sarà, Vannacci assente: e la maggio ... ilgiorno.it Milano blindata per il Remigration Summit, attesi tre cortei di protesta. Salvini: In piazza contro l’Europa sorda e nemicaMilano si prepara a una giornata ad alta tensione politica e organizzativa. Sabato 18 aprile la città sarà attraversata da tre cortei di protesta contro il Remigration Summit, mentre la Lega scenderà ... affaritaliani.it Il “Remigration summit” di Milano alla fine è diventato un’altra cosa x.com REMIGRATION – “PIAZZA RAZZISTA SPACCIATA PER MARCIA DELLA PACE. LEGA, VERGOGNA SENZA LIMITE” «A poche ore dalla piazza di Milano per la cosiddetta remigrazione, la Lega sta inondando i social con appelli dei suoi parlamentari che strav facebook