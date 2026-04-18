Raccolta firme anche a Catania per il pacchetto sicurezza del generale Vannacci

A Catania, i comitati locali di Futuro Nazionale hanno annunciato un incontro pubblico per domenica 19 aprile, durante il quale si svolgerà la prima raccolta firme sul pacchetto sicurezza promosso dal generale Roberto Vannacci. L’iniziativa mira a coinvolgere i cittadini nel sostegno alla proposta, senza prevedere ulteriori dettagli sui contenuti specifici del pacchetto. L’appuntamento è stato comunicato come parte di una campagna di sensibilizzazione sulla questione sicurezza.

Futuro Nazionale scende in campo e chiama i cittadini a partecipare. Domenica 19 aprile, i comitati catanesi organizzano un incontro pubblico per la prima raccolta firme sul pacchetto sicurezza promosso dal generale Roberto Vannacci. Davanti all’ingresso della Villa Bellini, in via Etnea, sarà.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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