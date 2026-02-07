Carfagna | Vannacci? Sopravvalutato Il pacchetto sicurezza serve a evitare escalation

Mara Carfagna critica Vannacci e il suo ruolo: “Sopravvalutato”. La deputata di Noi Moderati dice che il pacchetto sicurezza serve a evitare escalation e sottolinea come le divergenze sulla politica estera rendano difficile l’unità tra le forze politiche.

Quando si ha una visione differente sulla politica estera, “è difficile restare insieme”. Con queste parole Mara Carfagna, deputata e Segretaria di Noi Moderati, commenta alla trasmissione di Radio 24 “Amici e nemici” la scissione di Roberto Vannacci dalla Lega. Al centro della rottura, dunque, ci sarebbe la “posizione apertamente filorussa sull’Ucraina” dell’ex comandante della Folgore, eletto nel 2024 al Parlamento europeo come indipendente della Lega. Partito, questo, che Vannacci ha lasciato in settimana, ufficializzando la nascita di Futuro Nazionale. Rispondendo alle domande dei conduttori di ‘Amici e nemici’ Marianna Aprile e Daniele Bellasio, Carfagna dice di non essere preoccupata delle turbolenze in seno al partito guidato da Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

