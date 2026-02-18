Qui Castelfidardo Non ci sarà Paramatti nella sfida salvezza

Il giudice sportivo ha deciso di escludere Paramatti dalla partita di domenica, lasciando il Castelfidardo con una squadra ridotta. La motivazione ufficiale riguarda un'ammonizione non scontata che ha portato all'espulsione. La squadra si prepara comunque ad affrontare il San Marino senza uno dei suoi elementi chiave, con alcuni giocatori che si sono già allenati a parte. La partita si giocherà al Mancini, un campo che ha visto diverse vittorie locali in questa stagione.

Non sarà un Castelfidardo al completo quello che domenica ospiterà al Mancini il San Marino. Sono arrivate ieri le decisioni del giudice sportivo. Squalificato per una giornata il difensore centrale Lorenzo Paramatti, espulso domenica nei minuti finali, al Del Duca, contro l’Atletico Ascoli "per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco". Un turno di stop anche a Federico Mazzarani dell’Atletico Ascoli "per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l’evidente opportunità di segnare una rete". Un’assenza per mister Stefano Cuccù in una partita - contro il San Marino al Mancini - che il Castelfidardo dovrà obbligatoriamente vincere per continuare a sperare di conquistare i playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

