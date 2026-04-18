Questo Petagna fa la differenza | il piano del Monza tra Serie A e futuro | CM

Il centravanti del Monza ha segnato un gol spettacolare che ha contribuito alla vittoria della squadra. È il miglior marcatore del club e sta guidando la squadra verso la promozione in Serie A. La sua rete ha rappresentato un momento decisivo in una partita importante. La squadra si prepara a un futuro che include la massima serie, con il giocatore in prima linea.

Il centravanti è il capocannoniere dei brianzoli e sta trascinando la squadra di Bianco verso la promozione Un gol da cineteca, a coronamento di un momento magico. Andrea Petagna è rinato in Brianza grazie alla cura Bianco e nel 2026 sta trascinando il Monza verso il ritorno in Serie A. Andrea Petagna, attaccante del Monza (Ansa) – Calciomercato.it L’attaccante ex Napoli nell’anticipo contro la Sampdoria era alle prese con qualche acciacco fisico ed è partito dalla panchina, prima di fare il suo ingresso in campo nella ripresa. Gli sono bastati però pochi minuti per lasciare il segno, una firma d’autore sul roboante 3-0 dei biancorossi: stop orientato di petto e sinistro al volo sotto la traversa.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Questo Petagna fa la differenza: il piano del Monza tra Serie A e futuro | CM Notizie correlate Petagna in Serie A (col Monza): rilancio e nuovo accordo | CMIl centravanti trascina la squadra brianzola ed è praticamente come un nuovo acquisto per mister Bianco nella corsa per la promozione diretta in... Monza, Petagna e Cutrone di nuovo insieme dopo il Milan: i due bomber a caccia della promozione in Serie AMago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic…» Lewandowski può... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Petagna guadagna il rigore, Pessina lo realizza: a Catanzaro un Monza in nove conquista il pareggio all'ultimo respiro; Sampdoria travolta dal Monza 3-0: a Marassi non c'è storia; Sampdoria-Monza 0-3, le pagelle: Cutrone trascina, Petagna euro-gol, blucerchiati ko; Sampdoria-Monza, le pagelle di CM: che meraviglia di Petagna, Esposito lento, Abildgaard in difficoltà. Partenza a razzo del Monza con Cutrone e Caso, poi Petagna cala il tris nel finale - facebook.com facebook