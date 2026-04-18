Durante una giornata caratterizzata da emozioni, Flavio Cobolli ha condiviso sui social un messaggio dedicato a Mattia Maselli, con cui aveva stabilito una promessa. La promessa è stata mantenuta e ha suscitato grande commozione nel pubblico presente. Cobolli aveva già espresso i suoi sentimenti in precedenza, lasciando trasparire un legame forte e sincero con Maselli. La scena si è conclusa con le lacrime, testimonianza della profondità delle emozioni vissute.

Prima la promessa, poi le lacrime. Flavio Cobolli aveva già detto tutto il giorno prima, affidando ai social un pensiero che andava oltre il tennis. Dopo la vittoria con Kopriva, il tennista romano aveva dedicato il successo a Mattia Maselli, il ragazzo di 13 anni scomparso poche ore prima. E in campo, contro Alexander Zverev, quella promessa è diventata realtà. La dedica dopo Kopriva: “Giocherò per te” Nel messaggio pubblicato dopo il turno precedente, Cobolli aveva scelto parole cariche di affetto, ricordando Mattia Maselli come un ragazzo solare, pieno di energia e con tanta voglia di imparare. Un pensiero continuo, trasformato in una promessa precisa: portarlo con sé in ogni punto giocato, in ogni passo fatto in campo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “Questa è per lui”, la commozione di Cobolli è per Mattia Maselli: glielo aveva promesso ieri

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