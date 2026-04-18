Cobolli piange dopo aver battuto Zverev | il dolore per la scomparsa di Mattia Maselli

Dopo aver vinto contro il numero tre del mondo, Flavio Cobolli si è lasciato andare alle lacrime durante la cerimonia di premiazione a Monaco di Baviera. Il tennista italiano ha mostrato le emozioni legate alla scomparsa di Mattia Maselli, una perdita personale che ha influenzato anche questa partita. Il suo stato emotivo è stato evidente mentre riceveva il riconoscimento, in un momento che ha emozionato anche i presenti.

Le lacrime di Flavio Cobolli dopo aver battuto a Monaco di Baviera il numero 3 del mondo Alexander Zverev: un’emozione che nasce non solo e non tanto dallo straordinario risultato di campo, ma dal dolore per la scomparsa di Mattia Maselli, 13enne promessa del Tennis Club Parioli, morto il giorno prima e ricordato dal vincitore della coppa Davis: "Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te - aveva scritto su Instagram - La scuola tennis non sarà mai la stessa cosa senza di te, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli piange dopo aver battuto Zverev: il dolore per la scomparsa di Mattia Maselli Notizie correlate Leggi anche: Cobolli in finale Atp Monaco, Zverev battuto in 2 set Cobolli in finale all’Atp Monaco 2026, battuto ZverevFlavio Cobolli accede alla finale dell’Atp Monaco 2026, il Bmw Open by Bitpanda, torneo di categoria Atp 500 che si disputa a Monaco di Baviera. Contenuti utili per approfondire Cobolli piange dopo aver battuto Zverev: il dolore per la scomparsa di Mattia MaselliDopo la vittoria su Zverev l'emozione per la morte del 13enne ... msn.com Cobolli in lacrime per il giovane Mattia: Non sarai mai dimenticatoFlavio Cobolli ha trattenuto il dolore per la scomparsa del giovane Mattia Maselli, promessa che frequentava il Tennis Club Parioli, avvenuta ... sport.tiscali.it