Cobolli piange dopo aver battuto Zverev | il dolore per la scomparsa di Mattia Maselli

Da gazzetta.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto contro il numero tre del mondo, Flavio Cobolli si è lasciato andare alle lacrime durante la cerimonia di premiazione a Monaco di Baviera. Il tennista italiano ha mostrato le emozioni legate alla scomparsa di Mattia Maselli, una perdita personale che ha influenzato anche questa partita. Il suo stato emotivo è stato evidente mentre riceveva il riconoscimento, in un momento che ha emozionato anche i presenti.

Le lacrime di Flavio Cobolli dopo aver battuto a Monaco di Baviera il numero 3 del mondo Alexander Zverev: un’emozione che nasce non solo e non tanto dallo straordinario risultato di campo, ma dal dolore per la scomparsa di Mattia Maselli, 13enne promessa del Tennis Club Parioli, morto il giorno prima e ricordato dal vincitore della coppa Davis: "Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te - aveva scritto su Instagram - La scuola tennis non sarà mai la stessa cosa senza di te, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato".🔗 Leggi su Gazzetta.it

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