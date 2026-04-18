Un nuovo accordo di cessate il fuoco si sta delineando in Medio Oriente, con un importante leader internazionale che si avvicina a un risultato significativo. Dopo settimane di negoziati, le parti coinvolte stanno finalizzando i dettagli di un’intesa che potrebbe portare a una riduzione delle tensioni nella regione. La notizia arriva mentre si intensificano gli sforzi diplomatici per stabilizzare una situazione complessa e di lunga data.

Donald Trump è a un passo dalla completa vittoria in Medio Oriente: ha ottenuto una tregua tra Israele e Libano, dando a Gerusalemme il tempo che serviva (ne avrebbe voluto di più, ma per ora è sufficiente) per sferrare un altro colpo a Hezbollah e creare un nuovo scenario politico a Beirut; dopo averlo schiantato sul piano militare, ha costretto l’Iran a negoziare una resa - venduta come una vittoria nel regno parallelo delle bugie - e dichiarare ieri che «lo Stretto di Hormuz è aperto». Mentre la gran parte dei giornali e delle televisioni raccontava un conflitto immaginario - con l’Iran che metteva alle corde Stati Uniti e Israele,.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quel ponte da ricostruire sull'Atlantico

Trapped On An Island Until I Build A Boat

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Temi più discussi: Dal Molise al ponte di Messina, quel disprezzo per l’ambiente; Al parco del Borbore non serve avere un nuovo ponte per auto; Crollo ponte sul Trigno, Domenico Racanati disperso dal 2 aprile. La figlia: È sotto i detriti, non fermatevi; La sinistra deve abbracciare la bandiera della pace: è il simbolo di un’altra idea di mondo.

Abruzzo e Molise insieme, è tempo di ricostruire un ponte, una comunità, una storia comuneIl ponte si è spezzato. E l’acqua scorre sotto i piloni tumultuosa, color rabbia. Due metà di asfalto si tendono una verso l’altra, ma non si toccano più. primonumero.it

Pronti a ricostruire quel ponte crollatoPonte del Coppetto, qualcosa si muove. Via libera della Provincia alla progettazione dell’importante infrastruttura, crollata la notte del 15 settembre scorso e da allora fuori uso, che tornerà a ... ilrestodelcarlino.it

"Il 2 aprile è crollato il ponte sul Trigno, mio padre era lì. E da quel giorno è sparito nel nulla". L’appello pubblicato sui social da Angelica, la figlia di Domenico Racanati, l'uomo di 53 anni scomparso il 2 aprile scorso nel crollo del ponte sul Trigno, nella zona di facebook

Il #ponte non è mai esistito. Quel ruolo di #pontiera era puramente immaginario. I #dazi e gli strali sulla #Nato lo dimostrano. x.com