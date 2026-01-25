Maltempo in Calabria Musumeci nell’area grecanica | Ricostruire presto ma ricostruire bene

Dopo il passaggio del ciclone, le conseguenze del maltempo sono ancora evidenti lungo la costa sud della Calabria. Strade danneggiate, torrenti esondati e abitazioni colpite testimoniano la forza dell’evento atmosferico. Il presidente Musumeci si trova nell’area grecanica per valutare i danni e promuovere un intervento rapido e accurato nella ricostruzione delle comunità colpite.

Il vento del ciclone ha smesso di soffiare, ma lungo la fascia costiera sud della Calabria i segni del maltempo restano ben visibili, strade dissestate, torrenti esondati, abitazioni e infrastrutture colpite da una furia improvvisa che ha messo in ginocchio intere comunità. È qui, tra questi.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

