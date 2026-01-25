Maltempo in Calabria Musumeci nell’area grecanica | Ricostruire presto ma ricostruire bene
Dopo il passaggio del ciclone, le conseguenze del maltempo sono ancora evidenti lungo la costa sud della Calabria. Strade danneggiate, torrenti esondati e abitazioni colpite testimoniano la forza dell’evento atmosferico. Il presidente Musumeci si trova nell’area grecanica per valutare i danni e promuovere un intervento rapido e accurato nella ricostruzione delle comunità colpite.
Il vento del ciclone ha smesso di soffiare, ma lungo la fascia costiera sud della Calabria i segni del maltempo restano ben visibili, strade dissestate, torrenti esondati, abitazioni e infrastrutture colpite da una furia improvvisa che ha messo in ginocchio intere comunità. È qui, tra questi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Governo monitora ondata di maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia: Meloni in contatto con Protezione Civile e Musumeci per gestire l’emergenzaIl governo monitora attentamente le condizioni meteorologiche in Calabria, Sardegna e Sicilia, regioni interessate da recenti ondate di maltempo.
Maltempo, il ministro Musumeci in Calabria: «Siamo qui per assumere impegni»Il ministro per la Protezione civile si è recato nelle aree del Reggino maggiormente colpite dal ciclone Harry. «Siamo in trincea» ... corrieredellacalabria.it
Maltempo: Musumeci, 'rivedere piani urbanistica e infrastrutture'Occorre ricostruire presto e occorre ricostruire bene per evitare che alla prossima mareggiata ci si debba ritrovare allo stesso punto. (ANSA) ... ansa.it
