Meteo febbraio Atlantico dominante | piogge frequenti e neve intermittente sull’Italia

A febbraio l’Italia si trova sotto l’influenza di un flusso atlantico che porta piogge frequenti e neve intermittente. Le perturbazioni si susseguono senza sosta, mentre le temperature restano miti. Poche rigide ondate di freddo, e ancora da capire se ci saranno effetti dalla stratosfera. La situazione si mantiene abbastanza stabile, con il cielo coperto e il tempo spesso nuvoloso.

Roma - Fino a metà febbraio flusso atlantico protagonista: correnti miti, perturbazioni ripetute, poche incursioni fredde e possibile influenza stratosferica ancora tutta da valutare. Le proiezioni a medio-lungo termine confermano un quadro atmosferico sull'Europa fortemente condizionato dall'Atlantico, che resterà il principale motore della circolazione almeno fino al 10 febbraio. Il flusso occidentale continua infatti a distendersi dal Nord Atlantico verso l'Europa occidentale e centrale, coinvolgendo in modo diretto anche l'Italia con una sequenza di impulsi perturbati. Una vasta area di bassa pressione atlantica alimenta un corridoio di correnti miti e umide, responsabile di condizioni dinamiche e instabili su gran parte del continente.

