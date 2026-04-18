Quei pazzi dei pm di Palermo | così il leader dell' estrema destra olandese Wilders omaggia Salvini

Il leader dell'estrema destra olandese ha rivolto un messaggio sui social, congratulandosi con Salvini per una recente vittoria giudiziaria contro i pm di Palermo. Nel suo commento, ha scritto che nessuno potrà mai mettere a tacere il leader leghista e ha usato espressioni come