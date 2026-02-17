Il tramonto di Wilders La rivolta degli ex alleati del leader sovranista olandese sembra fatale

Il partito di Geert Wilders si sta sfaldando a causa delle tensioni crescenti tra gli ex alleati e il leader stesso. La rottura si sta approfondendo in un momento in cui il Pvv, coinvolto con i Patrioti e la Lega, rischia di perdere posizioni importanti nel panorama sovranista olandese. La spaccatura potrebbe portare a un cambiamento radicale nelle alleanze e nelle gerarchie politiche di questo movimento.

L'Aia. Altro che miniscissione alla Vannacci. Nei Paesi Bassi il Pvv che si spacca – membro dei Patrioti assieme alla Lega – potrebbe riscrivere le gerarchie interne dei sovranisti come mai negli ultimi vent'anni. Fino a condannare il proprio leader. I politologi locali sostengono che Geert Wilders, "il populista europeo di destra più longevo, influente e di successo dai tempi di Berlusconi è ormai all'inizio della fine". Chi lavora per il ribaltone ribadisce che è "soltanto questione di tempo". Non di giorni, forse nemmeno di mesi. Ma entro la fine di questa legislatura, con il nuovo governo moderato di Rob Jetten pronto a insediarsi, l'Olanda antisistema sembra destinata a cambiare volto. La settimana scorsa sette membri della Camera bassa hanno lasciato il Pvv. A gestire l'operazione da dietro le quinte è stato l'ex fedelissimo di Wilders, Hero Brinkman, che è pronto a fondare un partito.