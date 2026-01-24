Salvini ha incontrato Tommy Robinson, figura di spicco dell’estrema destra britannica, suscitando reazioni di protesta da parte della sinistra. La foto del ministro con Robinson ha alimentato il dibattito politico, con le opposizioni che definiscono l’evento un atto grave. La vicenda evidenzia le tensioni tra diverse anime politiche e l’attenzione pubblica sulle relazioni internazionali e le scelte di rappresentanza.

Matteo Salvini incontra Tommy Robinson, leader dell’estrema destra britannica, e la sinistra insorge. «È gravissimo che una sede istituzionale venga utilizzata per legittimare esponenti razzisti del neofascismo internazionale. L’incontro di Matteo Salvini al Mit con Tommy Robinson - leader dell’estrema destra britannica, razzista e suprematista, con un lungo curriculum di violenze e condanne penali - rappresenta un ulteriore passo nell’involuzione della Lega», attacca Matteo Orfini (Pd), componente della Commissione Cultura della Camera commentando il tweet del leader di estrema destra Tommy Robinson sull’incontro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Salvini riceve Tommy Robinson, leader dell’estrema destra britannica: la sinistra insorge

Meloni e Salvini insieme a Netanyahu e i leader dell’estrema destra per lo spot elettorale di OrbánViktor Orbán avvia la campagna elettorale in Ungheria con un video che include messaggi di leader internazionali, tra cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini, a sostegno del partito Fidesz.

Meloni e Salvini insieme a Netanyahu e ai leader dell'estrema destra nel video a sostegno di OrbanNel video diffuso recentemente, Meloni, Salvini e i leader dell’estrema destra manifestano il loro sostegno a Viktor Orban in vista delle elezioni ungheresi del 12 aprile.

Aggressioni, droga, frode: Salvini riceve al ministero l’estremista di destra inglese RobinsonL’incontro con il britannico che il ministro leghista aveva evitato di pubblicizzare. È polemica. Orfini (Pd): Riceverlo significa avvalorarne le idee. repubblica.it

Un ministro della Repubblica Italiana che riceve un personaggio con un curriculum criminale notevole e con amicizie a Mosca discutibili è davvero grave è inaccettabile. Ma Tajani che ne pensa Vogliamo sapere da lui se il governo italiano tollera sconcezze x.com

