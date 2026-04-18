Quattro panetti di hashish e un involucro di cocaina | carabinieri arrestano un 42enne

I carabinieri della stazione di Licola hanno arrestato un uomo di 42 anni dopo aver trovato in suo possesso quattro panetti di hashish e un involucro contenente cocaina. Durante un controllo in Via del Mare, l’uomo è stato notato appoggiato a un palo della luce. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Licola, i carabinieri della locale stazione pattugliano le vie della città quando in Via Del Mare appoggiato ad un palo della luce, c’è un uomo. I militari si avvicinano, lo identificano è Ettore Maltese, 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’atteggiamento dell’uomo non convince, viene controllato. Addosso 2 dosi di hashish. I carabinieri non si fermano voglio perquisire anche l’ abitazione. In casa 400 grammi di hashish suddivisa in 4 panetti e un involucro con dentro 65grammi di cocaina. Il 42enne arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Quattro panetti di hashish e un involucro di cocaina: carabinieri arrestano un 42enne Notizie correlate Pozzuoli- Licola: 4 panetti e un involucro di droga. Carabinieri arrestano un 42enneControllato in strada a Licola con alcune dosi di hashish, i Carabinieri estendono la perquisizione all’abitazione e trovano altra droga: arrestato... Cocaina, hashish e marijuana: i carabinieri arrestano un pusher di paeseUn controllo di routine, per vigilare sulle abitazioni del paese ed evitare assalti dei ladri, che finisce con un giovane uomo in manette. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Avvocato arrestato nel carcere di Torino mentre cede quattro panetti di hashish a due assistiti; Torino, avvocato arrestato in carcere: stava consegnando quattro panetti di hashish e telefoni ai detenuti; Consegna 4 panetti di droga ai propri assistiti in carcere, arrestato avvocato a Torino; Giardini della Fiumara base di spaccio: altri tre arresti. Licola, beccato con 4 panetti di hashish e cocaina: 42enne in manetteLicola, i carabinieri della locale stazione pattugliano le vie della città quando in Via Del Mare appoggiato ad un palo della ... internapoli.it Torino, avvocato arrestato in carcere: stava consegnando quattro panetti di hashish e telefoni ai detenutiIl legale avrebbe passato il primo sbarramento di controllo senza suscitare allarme, forse perché già noto agli agenti in servizio. In sala colloqui il passaggio del materiale non è però passato inoss ... torino.corriere.it Un avvocato 56enne è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia penitenziaria di Torino nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile 2026, dopo che è stato sorpreso mentre era intento a consegnare ai propri assistiti quattro panetti di hashish, per un peso c facebook Consegna 4 panetti di droga ai propri assistiti in carcere, arrestato avvocato a Torino “È una situazione allarmante, servono interventi urgenti e risorse per garantire sicurezza e legalità", commenta il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci. x.com