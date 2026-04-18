Pozzuoli- Licola | 4 panetti e un involucro di droga Carabinieri arrestano un 42enne

A Licola i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni dopo aver trovato in suo possesso quattro panetti e un involucro di hashish. Durante un controllo stradale, sono stati scoperti alcuni involucri di droga, e successivamente, una perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di ulteriori dosi. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Controllato in strada a Licola con alcune dosi di hashish, i Carabinieri estendono la perquisizione all’abitazione e trovano altra droga: arrestato un 42enne.. Licola, i carabinieri della locale stazione pattugliano le vie della città quando in Via Del Mare appoggiato ad un palo della luce, c’è un uomo. I militari si avvicinano, lo identificano è E.M., 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’atteggiamento dell’uomo non convince, viene controllato. Addosso 2 dosi di hashish. I carabinieri non si fermano voglio perquisire anche l’abitazione. In casa 400 grammi di hashish suddivisa in 4 panetti e un involucro con dentro 65grammi di cocaina.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pozzuoli- Licola: 4 panetti e un involucro di droga. Carabinieri arrestano un 42enne Notizie correlate Pozzuoli: droga nascosta nella tappezzeria dell’auto. Carabinieri arrestano 36enneDroga nascosta tra guarnizione e moquette: i carabinieri fermano a Pozzuoli un 36enne con cocaina pronta alla vendita Pozzuoli, via della Casa... Pozzuoli, Licola e Monteruscello: operazione Carabinieri, 12 denunciatiServizio straordinario dei Carabinieri tra Pozzuoli, Licola e Monteruscello: 12 persone denunciate, due minorenni.