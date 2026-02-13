Cocaina hashish e marijuana | i carabinieri arrestano un pusher di paese

I carabinieri hanno arrestato un giovane del paese dopo aver scoperto droga durante un controllo di routine. La polizia aveva deciso di monitorare le case locali per prevenire furti, e durante una perquisizione hanno trovato cocaina, hashish e marijuana. Il ragazzo, 25 anni, è stato sorpreso con sostanze stupefacenti nel suo appartamento.

Un controllo di routine, per vigilare sulle abitazioni del paese ed evitare assalti dei ladri, che finisce con un giovane uomo in manette. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 12 febbraio a Lonato del Garda, dove i militari del Radiomobile di Desenzano hanno arrestato un 41enne del posto. Non per reati contro il patrimonio, ma per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri stavano pattugliando la zona, quando hanno notato l’uomo aggirarsi con un atteggiamento ritenuto sospetto. I precedenti specifici in materia di droga hanno spinto i militari ad approfondire il controllo. La perquisizione personale ha dato subito esito positivo, facendo scattare ulteriori accertamenti anche nell’abitazione del 41enne.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su cocaina hashish In giro con cocaina, hashish e marijuana nello scooter, pusher 37enen arrestato Un uomo di 37 anni di Catania è stato arrestato dalla polizia durante un controllo in via Pietra dell’Ova. Compra cocaina e scappa, carabinieri lo vedono e arrestano i pusher. In auto una pistola I carabinieri hanno arrestato tre persone dopo aver intercettato un'auto in fuga. Giro di spaccio di cocaina e hashish da mezzo milione: arrestata una banda da nove persone Ultime notizie su cocaina hashish Argomenti discussi: Trovato a Lonato con cocaina, hashish e marijuana: arrestato; Stanza d'albergo come base di spaccio: due condanne; C'è una lite in strada, venite, chiama la polizia ma arrestano lui: trovato con la droga; Spaccio a Lonato del Garda: nascondeva in casa cocaina, hashish e marijuana, arrestato. Trovato a Lonato con cocaina, hashish e marijuana: arrestatoUn uomo di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... giornaledibrescia.it Arrestato il rapper Malacarne per spaccio di droga: aveva con se alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa trovati ketamina, MDMA e ossicodoneIl 44enne Emilio Finizio, noto come Malcarne, fermato a Milano con droga e contanti. Nel 2019 aveva patteggiato per accoltellamento ... ilfattoquotidiano.it Extra Tv. . FIUGGI: HASHISH E COCAINA IN CASA, IN CARCERE 40 ENNE - facebook.com facebook Trovato a Lonato con cocaina, hashish e marijuana: arrestato x.com