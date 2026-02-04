Lavori terzo valico modifiche e cancellazioni dei treni

A Novi Ligure i lavori per il Terzo valico continuano senza sosta. A causa della demolizione di due cavalcavia in località Barbellotta, alcune corse dei treni sono state modificate o cancellate. La situazione resta sotto controllo, ma i pendolari devono fare attenzione alle variazioni negli orari.

Proseguono i lavori per la realizzazione del Terzo valicoNodo di Genova. A causa della demolizione di due cavalcavia in località Barbellotta (Novi Ligure) alcuni treni subiranno modifiche e cancellazioni. Per consentire l’esecuzione degli interventi infrastrutturali nel nodo di Genova e sulla.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Terzo Valico

Sono in corso interventi di potenziamento sulla linea Napoli-Salerno, via Cava de’ Tirreni, con modifiche e cancellazioni di treni regionali e metropolitani.

Dal 14 gennaio, sulla linea Adriatica Pescara-Foggia, prenderà il via la terza fase di lavori di potenziamento strutturale e tecnologico.

Ultime notizie su Terzo Valico

Terzo Valico e Nodo di Genova, weekend di stop: ferrovie interrotte e treni cancellatiDalle ore 20 di venerdì 6 a martedì 10 febbraio cantieri aperti tra Novi Ligure e Genova Piazza Principe. Modifiche alla circolazione per Torino, Milano e le tratte regionali ... lavocedigenova.it

Lavori nel Nodo di Genova e sulla linea per Torino: stop ai treni per quattro giorni, ecco tutte le modificheCantieri aperti tra il 6 e il 10 febbraio tra Novi e Arquata e in città: Trenitalia riprogramma l'offerta dei regionali. Tutte le variazioni e gli orari ... lavocedigenova.it

Al via i lavori del terzo lotto da 180 mila quadrati che sorgerà a ridosso del casello dell’autostrada Torino-Milano - facebook.com facebook