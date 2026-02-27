Treni nel weekend in arrivo modifiche e cancellazioni per lavori

Da genovatoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel prossimo fine settimana, tra il 28 febbraio e il 1 marzo, tra il 21 e il 22 marzo e tra il 28 e il 29 marzo, saranno effettuate modifiche e cancellazioni dei treni a causa di lavori di manutenzione sull'infrastruttura ferroviaria. Le variazioni riguarderanno le corse previste in questi periodi, con conseguenti cambiamenti nell'orario di partenza e arrivo di alcuni treni.

Modifiche alla circolazione dei treni nei fine settimana 28 febbraio1 marzo, 2122 marzo e 2829 marzo per lavori di manutenzione dell’infrastruttura.Modifiche orari, limitazioni di percorrenza e cancellazioniPer consentire le attività di cantiere alcuni treni del Regionale di Trenitalia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ferrovie, lavori a Firenze: nel weekend del 24 e 25 gennaio 2026 modifiche e cancellazioni sulla circolazione dei treniNel fine settimana del 24 e 25 gennaio 2026 si prevedono forti disagi per chi deve viaggiare in treno lungo la tratta Nord-Sud e Sud-Nord dell’Italia.

Leggi anche: Lavori terzo valico, modifiche e cancellazioni dei treni

SHOCKING Airport Rules 2026… Are You Ready to Fly

Video SHOCKING Airport Rules 2026… Are You Ready to Fly?

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Arriva lo sciopero nazionale dei treni nel weekend: orari e fasce di garanzia; Sciopero aerei oggi, caos voli in tutta Italia. E nel weekend tocca ai treni; Sciopero treni oggi 27 e 28 febbraio, disagi nel weekend: quali sono gli orari dello stop, le corse garantite; Sciopero dei treni nel weekend, dopo lo stop ai voli del 26 febbraio.

treni nel weekend inSciopero treni 27 e 28 febbraio, disagi nel weekend: quali sono gli orari dello stop, le corse garantiteDopo lo stop degli aerei di giovedì, tocca ai treni: quali sono gli orari critici, quali le fasce orarie garantite ... corriere.it

Sciopero dei treni in Italia: il weekend di fine febbraio tra cancellazioni e ritardiIl sistema ferroviario italiano sarà interessato da uno sciopero nazionale di 24 ore a partire dalle 21:00 di venerdì 27 febbraio fino alle 20:59 di sabato 28 febbraio 2026 ... metropolitano.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.