Treni nel weekend in arrivo modifiche e cancellazioni per lavori

Nel prossimo fine settimana, tra il 28 febbraio e il 1 marzo, tra il 21 e il 22 marzo e tra il 28 e il 29 marzo, saranno effettuate modifiche e cancellazioni dei treni a causa di lavori di manutenzione sull'infrastruttura ferroviaria. Le variazioni riguarderanno le corse previste in questi periodi, con conseguenti cambiamenti nell'orario di partenza e arrivo di alcuni treni.

