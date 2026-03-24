Comprare casa a Milano cifre record | ecco quanto costa il mutuo medio nel 2026

Calano le surroghe e si preferiscono i tassi fissi. Ecco come sta andando il mercato milanese dei mutui Circa 170mila euro: è l’importo medio di un mutuo erogato a Milano per l’acquisto di una casa (bimestre gennaio-febbraio 2026, secondo i dati di Facile.it). Una cifra decisamente più alta rispetto alla media regionale, pari a 151mila euro e in crescita del 2% rispetto all’anno scorso. Seguono Como (147.302 euro), Sondrio (145.801 euro) e, a breve distanza, Brescia (145.072 euro) e Monza e Brianza (144.770 euro). Scorrendo la graduatoria si trovano poi le province di Varese (138.809 euro), Lecco (136.231 euro), Bergamo (132.518 euro), Lodi (125. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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