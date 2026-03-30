Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz? Possibilità di sorpasso per il n1 a Montecarlo!

Jannik Sinner ha ottenuto un punto in più rispetto a Carlos Alcaraz, consolidando la sua posizione nel ranking. La partita si è svolta sulla superficie in cemento in Florida, dove Sinner ha vinto un match importante. Con questa vittoria, il giocatore italiano ha aumentato di qualche punto il suo vantaggio rispetto al rivale. A Montecarlo sarà possibile un sorpasso del numero uno del mondo, se le condizioni si presenteranno favorevoli.

Jannik Sinner ha completato la propria cavalcata imperiale sul cemento della Florida, ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka in due set e ha vinto il Masters 1000 di Miami, alzando al cielo il trofeo in questa località per la seconda volta in carriera e completando il Sunshine Double, impresa riuscita soltanto a pochissimi eletti della racchetta. A due settimane dall’ apoteosi al Masters 1000 di Indian Wells, il fuoriclasse altoatesino si è replicato, tra l’altro senza concedere nemmeno un set agli avversari durante l’intera trasferta americana. Il 24enne ha così conquistato 2.000 punti in tutto grazie a questi trionfi schiaccianti (1.000 per ogni sigillo) ed è tutto di guadagnato, visto che lo scorso anno anno stava scontando una squalifica di tre mesi e dunque aveva inevitabilmente marcato degli zero. 🔗 Leggi su Oasport.it

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