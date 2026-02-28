Perugia e Verona si sfideranno nella finale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2026, prevista per domenica 1° marzo alle ore 15. La partita si svolgerà in un impianto ancora da definire e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La manifestazione rappresenta l'atto conclusivo di questa competizione stagionale.

Perugia e Verona si affronteranno nella finale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile, che si giocherà domenica 1° marzo (ore 15.00) a Trieste. Le prime due classificate al termine della regular season di Superlega si incroceranno nell’atto conclusivo che metterà in palio il secondo trofeo della stagione: da una parte i Campioni del Mondo, capaci di strapazzare Trento con un secco 3-0; dall’altra i detentori della Coppa Italia, ha hanno regolato Civitanova per 3-1. I Block Devils partiranno con i favori del pronostico dopo aver regolato la compagine veneta in campionato e andranno a caccia della quarta apoteosi consecutiva in... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Verona-Perugia, quando si gioca la finale di Supercoppa Italiana volley: programma, orario, tv, streaming

Quando si gioca Trento-Verona, finale Coppa Italia volley 2026: programma, orario, tv, streamingTrento e Verona si affronteranno nella finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile, che andrà in scena domenica 8 febbraio (ore 18.

Dove vedere in tv Trento-Perugia, Supercoppa Italiana volley 2026: orario, programma, streamingTrento e Perugia si affronteranno nella prima semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile, che si giocherà sabato 28 febbraio (ore 15.

Contenuti utili per approfondire Verona Perugia.

Temi più discussi: Il 21° turno si apre con il big match Verona-Perugia; Superlega 2025/26: risultati, tabellini e classifica dopo la decima giornata di ritorno del campionato di pallavolo maschile; BLOCK DEVILS IN VIAGGIO VERSO TRIESTE PER IL WEEKEND DI SUPERCOPPA; Rana Verona - Sir Susa Scai Perugia in Diretta Streaming.

Trento-Perugia e Civitanova-Verona oggi in tv, Supercoppa Italiana volley 2026: orari semifinali e streamingLa Supercoppa di SuperLega si presenta con un volto completamente nuovo. Doveva inaugurare l’annata in Arabia Saudita, ma tra rinvii e cancellazione ... oasport.it

Il 21° turno si apre con il big match Verona-PerugiaLa sfida di sabato, fra seconda e prima in classifica, non è l'unica partitissima della giornata. Domenica Piacenza ospita Trento mentre Monza e Milano si confronteranno nel derby ... corrieredellosport.it

Four giants. One trophy. The Supercoppa Final Four brings together four of the very best teams in Italy, ready to battle for the second #SuperLega title of the season. Semifinals Trentino vs Perugia — 2:30 PM UTC Verona vs Civitanova — 5:00 PM U - facebook.com facebook

ITA M: SuperLega regular season wraps up Perugia dominate the standings with 58 points (20–2 record) and head into the playoffs as No. 1. Quarterfinal matchups (best of five, from March 8): Perugia–Monza Verona–Milano Trentino–Civitanova Modena– x.com