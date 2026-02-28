Verona-Perugia quando si gioca la finale di Supercoppa Italiana volley | programma orario tv streaming

Perugia e Verona si sfideranno nella finale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2026, prevista per domenica 1° marzo alle ore 15. La partita si svolgerà in un impianto ancora da definire e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La manifestazione rappresenta l'atto conclusivo di questa competizione stagionale.

Perugia e Verona si affronteranno nella finale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile, che si giocherà domenica 1° marzo (ore 15.00) a Trieste. Le prime due classificate al termine della regular season di Superlega si incroceranno nell’atto conclusivo che metterà in palio il secondo trofeo della stagione: da una parte i Campioni del Mondo, capaci di strapazzare Trento con un secco 3-0; dall’altra i detentori della Coppa Italia, ha hanno regolato Civitanova per 3-1. I Block Devils partiranno con i favori del pronostico dopo aver regolato la compagine veneta in campionato e andranno a caccia della quarta apoteosi consecutiva in... 🔗 Leggi su Oasport.it

