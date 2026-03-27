Quando si gioca Bosnia-Italia Finale playoff 2026 | orario tv programma streaming

Martedì 31 marzo si terrà la finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio, con l’Italia che affronterà la Bosnia. L’incontro si svolgerà in un orario ancora da comunicare e sarà visibile in diretta tv e streaming. La partita rappresenta l’ultima occasione per il team italiano di ottenere il pass per il torneo mondiale.

Martedì 31 marzo il destino dell’Italia si deciderà nella finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio. La Nazionale, vittoriosa questa sera contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, affronterà la Bosnia nella seconda e ultima sfida dentro e fuori di questi spareggi per essere nella fase finale della rassegna iridata. Gli azzurri dovranno sfidare i bosniaci in trasferta e questo fattore sarà da considerare nelle variabili in gioco. Il supporto del pubblico e l’atmosfera, inevitabilmente, andranno incidere sull’andamento del confronto. La compagine tricolore dovrà essere in grado di assorbire le grandi tensioni e trasformarle in motivazioni ulteriori per staccare il biglietto per la competizione mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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