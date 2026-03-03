OSAPP in visita alla Casa Circondariale di Avellino | focus su sicurezza e condizioni lavorative
Il prossimo 6 marzo alle 11:00, una delegazione dei vertici del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria (OSAPP) visiterà la Casa Circondariale di Avellino. La visita si concentrerà sulla verifica delle condizioni di sicurezza e delle modalità di lavoro all’interno della struttura. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo agli obiettivi specifici dell’incontro o alle attività previste durante la giornata.
OSAPP sollecita attivazione urgente della Commissione Arbitrale Regionale per la Casa Circondariale di Avellino
Violenza alla Casa Circondariale di Avellino: nuova aggressione nella sezione protetti
