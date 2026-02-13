Qualiano via Giovanni Falcone invasa dai rifiuti sulla circumvallazione

A Qualiano, lungo via Giovanni Falcone, i rifiuti si sono accumulati di nuovo, causando una vera e propria discarica a cielo aperto. La causa principale sono gli abbandoni notturni e la mancanza di controlli efficaci, che rendono difficile mantenere la zona pulita. Nonostante le pulizie straordinarie già programmate, i rifiuti tornano a riempire l’area, proprio come succedeva in passato.

Discarica a cielo aperto in una zona già segnalata più volte: pulizie straordinarie vanificate da abbandoni notturni e controlli assen ti. Un copione già visto, che si ripete. Via Giovanni Falcone, lato circumvallazione esterna, torna al centro dell’attenzione per l’ennesimo episodio di degrado ambientale. Una zona della città di Qualiano di cui ci siamo già occupati più volte e che, nonostante gli interventi straordinari di pulizia effettuati in passato, continua a essere preda dell’abbandono incontrollato di rifiuti. Il quadro che si presenta è quello di una vera e propria discarica a cielo aperto, sorta ancora una volta in una porzione periferica della città, lontana dagli sguardi ma non dai disagi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it Emergenza rifiuti a Qualiano: l’ennesima discarica a cielo aperto in Via Giovanni Falcone A Qualiano si segnala la presenza di un’ulteriore discarica a cielo aperto in Via Giovanni Falcone, come evidenziato dai rilievi fotografici. Emergenza rifiuti in Via Giovanni Falcone a Qualiano: l’allarme degli operatori di polizia ambientale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. STRADE MAESTRE // 28 febbraio ore 20.45 Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Tra le lamiere di un cantiere abbandonato appaiono quattro figure, che il profumo delle arance ha tolto dalle ombre. Le anime di Giovanni Falcone, Francesca Morv - facebook.com facebook Usare le frasi di Giovanni Falcone, riguardo la nuova figura del PM dopo la riforma di fine anni '80, per sostenere il SÌ, è fuorviante e scorretto. Gli fate dire una cosa che non ha mai detto. Vi inviterei ad essere più cauti. x.com