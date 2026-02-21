Qualiano nuovi rifiuti abbandonati in via Falcone vicino all’Alberghiero

A Qualiano, qualcuno ha lasciato vecchi cassetti e pezzi di una doccia in via Falcone, vicino all’Istituto Alberghiero. Questa azione dimostra ancora una volta il comportamento irresponsabile di chi ignora le regole e danneggia l’ambiente pubblico. Gli abitanti del quartiere si trovano di fronte a un problema crescente di abbandono dei rifiuti. La zona rischia di peggiorare se nessuno interviene subito.

A Qualiano spuntano cassetti e parti di una doccia: ennesimo gesto cafone che conferma la totale mancanza di rispetto per il bene comune. Ancora una segnalazione nello stesso punto. Via Falcone, a Qualiano, torna tristemente protagonista dell'ennesima segnalazione di rifiuti abbandonati. Questa volta, la zona interessata è quella nei pressi dell'Istituto Alberghiero, dove alcuni cittadini hanno documentato la presenza di nuovi materiali lasciati sul ciglio della strada. Le immagini mostrano cassetti rotti e ciò che appare come un pezzo di una doccia con idromassaggio, probabilmente smontata e sostituita da chi ha poi pensato bene di smaltirla.