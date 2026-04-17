Siti contaminati quali sono quelli dell’Emilia-Romagna | i nodi ceramica chimica e raffinerie

In Emilia-Romagna, diversi siti sono al centro di interventi di bonifica a causa di contaminazioni ambientali. Tra le aree interessate ci sono zone legate all'industria ceramica, chimica e alle raffinerie di petrolio. Le autorità stanno portando avanti le operazioni di messa in sicurezza e pulizia per ridurre i rischi per l'ambiente e la salute pubblica. L'elenco aggiornato dei siti coinvolti è stato pubblicato nelle ultime settimane.

Bologna, 17 aprile 2026 – L’elenco dei siti emiliano-romagnoli in cui sono in corso delle bonifiche tratteggia una geografia del passato industriale del territorio: tra i vari comparti che spiccano ci sono quello estrattivo della porzione nord della pianura modenese, quello agroalimentare dell’area di Forlì e Cesena, o ancora il settore della petrolchimica a Ravenna. I dati, estratti dall’Anagrafe dei siti contaminati della Regione Emilia Romagna, raccontano di luoghi dentro le principali città della regione classificati come contaminati o potenzialmente contaminati (ovvero quelli in cui la eventuale contaminazione al momento è considerata da valutare).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Siti contaminati, quali sono quelli dell’Emilia-Romagna: i nodi ceramica, chimica e raffinerie Notizie correlate Quali sono i siti contaminati (e quelli bonificati) a Bologna: la mappaBologna, 11 marzo 2026 – L’Anagrafe dei siti contaminati della Regione Emilia Romagna disegna un panorama ancora complesso per la città, in cui sono... Film senza fondi ministeriali, non solo Regeni. Sorpresa anche per l'Emilia-Romagna: quali sono quelli bocciatiBologna, 8 aprile 2026 – Non solo il documentario su Giulio Regeni, ‘Tutto il male del mondo’, ma anche lavori sviluppati o in lavorazione in...