Carnevali storici dell’Emilia-Romagna aumentano a 250mila euro i contributi della Regione | quali sono

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di aumentare a 250mila euro i fondi destinati ai Carnevali storici, per rispondere alla crescente partecipazione delle comunità locali. La decisione nasce dall’esigenza di sostenere le tradizioni che animano il territorio, come le sfilate di maschere e le feste popolari. Quest’anno, le risorse serviranno anche a migliorare le strutture e a promuovere eventi più grandi. La scelta mira a rafforzare un patrimonio culturale che ogni anno attira migliaia di visitatori nelle città e nei borghi.

Bologna, 18 febbraio 2026 – Mentre l’allegria di carri, maschere e musiche anima città e province dell’Emilia-Romagna, coinvolgendo nell’organizzazione intere comunità e richiamando sempre più pubblico, la Giunta regionale ha approvato la concessione di 250mila euro di contributi per sostenere e valorizzare i Carnevali storici per l’anno 2026. Sono 11 le domande presentate, tutte accolte e quindi finanziate; rispetto allo scorso anno, aumentano le risorse stanziate e il numero di Carnevali sostenuti: nel 2025 infatti i contributi ammontavano a 200mila euro, assegnati a 8 rassegne. Quali sono i carnevali storici che hanno ricevuto i contributi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

