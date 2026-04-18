Putzu Idu auto in fiamme | i vigili domano il rogo a San Vero Milis

Durante la tarda mattinata di sabato 18 aprile 2026, un'auto ha preso fuoco nella zona di Putzu Idu, nella borgata marina di San Vero Milis. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altri veicoli coinvolti nell’incendio. La causa dell’incendio non è stata ancora resa nota.

Un incendio ha colpito un veicolo nella zona di Putzu Idu, nella borgata marina di San Vero Milis, scatenando l’intervento immediato dei soccorsi durante la tarda mattinata di questo sabato 18 aprile 2026. Il rogo, divampato intorno alle 12:45, è stato gestito con tempestività per evitare che le fiamme potessero interessare la vegetazione limitrofa, non risultando coinvolte persone nel sinistro. L’intervento tecnico e i rilievi sul posto. I vigili del fuoco provenienti da Oristano sono stati i primi a raggiungere il luogo dell’accaduto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area colpita dal fuoco dell’auto. Contemporaneamente, le forze dell’ordine si sono determinate sul sito per svolgere tutte le verifiche e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Putzu Idu, auto in fiamme: i vigili domano il rogo a San Vero Milis Notizie correlate Torino, rogo su un palazzo di 10 piani: i vigili domano le fiammeUn violento incendio ha investito la facciata di un edificio residenziale in via Artom a Torino durante le prime ore di questo giovedì 09 aprile 2026. Leggi anche: Auto a fuoco: i pompieri domano il rogo, i carabinieri indagano