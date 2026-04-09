Torino rogo su un palazzo di 10 piani | i vigili domano le fiamme

Nelle prime ore di giovedì 9 aprile 2026, un incendio si è sviluppato su un edificio di dieci piani in via Artom a Torino. Le fiamme hanno coinvolto la facciata dell'edificio residenziale, e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi di soccorso, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un violento incendio ha investito la facciata di un edificio residenziale in via Artom a Torino durante le prime ore di questo giovedì 09 aprile 2026. Il rogo, scoppiato poco dopo le 4 del mattino, ha colpito il rivestimento esterno di uno stabile alto dieci piani, costringendo i soccorsi a un intervento massiccio per evitare che le fiamme penetrassero nelle abitazioni. L’allarme è stato dato da alcuni abitanti della zona che hanno notato le fiamme propagarsi rapidamente lungo il cappotto termico della struttura. Sul posto sono state dispiegate sei squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto coordinare l’azione utilizzando anche due autoscale per colpire il fuoco in quota. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, rogo su un palazzo di 10 piani: i vigili domano le fiamme Pietramurata, garage in fiamme: 50 vigili del fuoco domano l’incendioNotte di Paura a Pietramurata: Fiamme Divampano da un Garage, Tre Abitazioni a Rischio. Incendio a Reggio Emilia: vigili del fuoco domano fiamme in 30 minutiUn incendio circoscritto ma intenso: la ricostruzione dell'evento in via Paradisi a Reggio Emilia Alle 11:10 di questa mattina, un incendio è... Incendio in corso Re Umberto a Torino: una ferita grave Temi più discussi: Torino, incendio nella notte in via Artom: fiamme sulla facciata di un palazzo; Incendio a Torino Mirafiori Sud: a fuoco la facciata di un palazzo, danni ingenti; Incubo piromane: bruciate in tre mesi 7 auto parcheggiate in strada; Torino, palazzo in fiamme nella notte: rogo sulla facciata in via Artom. Torino, palazzo in fiamme nella notte: rogo sulla facciata in via ArtomSei squadre dei vigili del fuoco in azione dalle 4 del mattino per domare l’incendio su un edificio di dieci piani. Nessun ferito, ma paura tra i residenti ... giornalelavoce.it Inferno di fuoco nella riserva della Vauda: il rogo è visibile anche da TorinoDa Torino, intanto, lo spettacolo è inquietante: una linea di fuoco all’orizzonte, una luce arancione che rompe il profilo della pianura e ricorda quanto il rogo sia vasto e potente. Un incendio che ... giornalelavoce.it Buongiorno #Torino www.iltorinese.it - facebook.com facebook Torino senza bambini: «Ogni anno scompaiono cento classi». Ecco il piano per riutilizzare le scuole vuote x.com