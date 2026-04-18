Pulizia urbana Ugolini in campo ’Alleata’ di Lepore per il decoro | Insieme ce la possiamo fare

Elena Ugolini, capogruppo di Rete Civica, e il sindaco Matteo Lepore hanno annunciato una collaborazione per migliorare il decoro urbano e la pulizia della città. Ugolini, ex candidata alla presidenza della Regione, ha dichiarato di sostenere l'iniziativa e di credere nella possibilità di ottenere risultati positivi lavorando insieme. La strategia mira a promuovere interventi condivisi per rendere più curata l’immagine della città.

Il decoro urbano e la pulizia della città mettono d’accordo Elena Ugolini, l’ex candidata alla presidenza della Regione e ora capogruppo in viale Aldo Moro per Rete Civica, e il sindaco Matteo Lepore. Perché, "anche se non condivido tutti i punti del piano della cura da lui proposto, dobbiamo tutti fare la nostra parte". ’Uniti’, insomma, "per il bene della città", a prescindere da colori e disegni politici in vista delle amministrative del 2027. È l’ex rettrice delle scuole Malpighi a spiegarlo, mentre indossa una tuta bianca da disinfestatore e imbraccia un macchinario innovativo, con il quale pulisce il portico di fronte alla chiesa di San Bartolomeo, all’inizio di Strada Maggiore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pulizia urbana, Ugolini in campo ’Alleata’ di Lepore per il decoro: "Insieme ce la possiamo fare" Notizie correlate Leggi anche: Lepore lancia le ‘Giornate della cura’: "Pulizia e decoro, dateci una mano" Leggi anche: Hojlund: «Felice per Romelu, insieme possiamo fare di più» Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pulizia urbana, Ugolini in campo ’Alleata’ di Lepore per il decoro: Insieme ce la possiamo fare; Pulizia con ozono e acqua: come funziona la tecnologia che elimina odori e batteri; Portico sporco sotto le torri, scatta la pulizia green: Troppo spesso ci si abitua al degrado; Bologna sporca, Ugolini sfida Lepore: Così la rendiamo di nuovo vivibile | VIDEO. NOVA SIRI (MT). PULIZIA TERRENI E SICUREZZA URBANA. ORDINANZA DEL SINDACO MELE. I COMPITI DEI PROPRIETARI DI AREE. LA SCADENZA PER EFFETTUARE GLI INTERVENTI. LE SANZIONI PREVISTE. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https:/ - facebook.com facebook #Monzanews #igieneurbana #Dasapere Il #comunedimonza e Impresa Sangalli hanno programmato una campagna straordinaria di pulizia per migliorare l’igiene urbana, che prevede in ogni #quartiere di #Monza: -la raccolta straordinaria dei rifiuti urbani, x.com