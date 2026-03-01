Hojlund | Felice per Romelu insieme possiamo fare di più

Da napolipiu.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Hojlund ha espresso soddisfazione per le prestazioni di Romelu, sottolineando la possibilità di migliorare lavorando insieme. Il Napoli continua a puntare sui propri obiettivi senza lasciarsi distrarre dai rimorsi visibili negli occhi dei giocatori. La squadra si prepara alle prossime sfide, mantenendo alta l’attenzione e la determinazione, mentre il campionato prosegue senza pause.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. I rimorsi si leggono negli occhi, ma il Napoli non vuole fermarsi. Come racconta Il Mattino, la vittoria di Verona lascia in eredità tre punti pesanti e una scia di riflessioni su ciò che poteva essere e non è stato. La squadra di Conte continua a inseguire la qualificazione in Champions League, consapevole di aver lasciato qualcosa per strada durante la stagione. Secondo Il Mattino, a incarnare lo spirito del gruppo è Juan Jesus, veterano e leader silenzioso, protagonista anche al Bentegodi. «Non pensiamoci più», è il suo invito a guardare avanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

hojlund felice per romelu insieme possiamo fare di pi249
© Napolipiu.com - Hojlund: «Felice per Romelu, insieme possiamo fare di più»

Andrea Caso nominato nel Comitato Più Uno Campania: “Insieme possiamo fare la differenza”"Desidero esprimere sincera gratitudine a Ernesto Maria Ruffini per la nomina a membro regionale del Comitato Più Uno Campania.

Meloni “Insieme al Giappone possiamo fare la differenza”ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto contenta di essere qui oggi a Tokyo, a fianco del primo ministro Takaichi.

Aggiornamenti e notizie su Hojlund.

Temi più discussi: Hellas Verona-Napoli 1-2, Lukaku in lacrime: Prima di Napoli ero morto. Perdere mio padre è stato un brutto colpo; LE INTERVISTE - Rasmus Hojlund: Felice per il gol e i tre punti, pronto a giocare con Lukaku; Conte: Vittoria fondamentale ma fortunata, Neres manca dal 1921! Quest'anno sto crescendo tanto; Hojlund dopo Verona: Stanco, ma felice per il gol e per i tre punti.

Hojlund dopo Verona: «Stanco, ma felice per il gol e per i tre punti»Stanchezza nelle gambe, lucidità nelle parole e la soddisfazione di aver lasciato il segno. Dopo il successo per 2-1 sul campo dell’Hellas Verona, ... cronachedellacampania.it

Hojlund a Dazn: Tutti felicissimi per Lukaku. Mi piacerebbe segnare i gol che ha segnato luiRasmus Hojlund, autore della rete che ha sbloccato il match, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona. Di seguito, le sue dichiarazioni ... ilnapolionline.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.