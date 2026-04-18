pugni al negoziante di alcolici catturati due baby rapinatori

Due minori sono stati arrestati dopo aver rapinato un negozio di alcolici. I giovani sono entrati nel negozio come clienti e hanno iniziato a girare tra gli scaffali. Dopo aver preso una bottiglia di superalcolici, la hanno nascosta sotto i vestiti nel tentativo di uscire senza pagare. La rapina è avvenuta senza che ci fossero stati momenti di resistenza o colluttazioni.

Entrano nel negozio come clienti qualunque, girano tra gli scaffali, poi ecco scattare il furto: una bottiglia di superalcolici presa e nascosta sotto i vestiti, con l’idea di uscire senza pagare. Ma il piano salta all’ultimo momento e si trasforma nell’ennesimo episodio di violenza sui viali delle Regine. È successo nel primo pomeriggio di qualche giorno fa in viale Regina Margherita, dove due ragazzi – un 19enne egiziano e un 18enne rumeno – sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Rimini con l’accusa di rapina impropria. Tutto parte da una segnalazione arrivata al 112. Quando i carabinieri della Radiomobile intervengono, trovano il titolare del minimarket ancora scosso e dolorante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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