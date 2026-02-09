L’esplosione gli spari e l’inseguimento | come sono stati catturati i rapinatori dell’assalto al portavalori

La rapina al portavalori sulla strada tra Brindisi e Lecce si è trasformata in un inseguimento con esplosioni e spari. I banditi hanno tentato di fuggire, ma sono stati bloccati dai Carabinieri dopo un inseguimento turbolento. Due uomini sono stati catturati, mentre gli altri sono riusciti a scappare.

Rapinatori hanno assaltato un portavalori sulla Brindisi-Lecce con fucili e chiodi sull'asfalto. Il colpo è fallito e due uomini della banda sono stati fermati dai Carabinieri dopo un inseguimento. Il Comandante dell'Arma: "Coraggio e professionalità".

