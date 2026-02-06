Trascinano il negoziante nel retrobottega e lo derubano due rapinatori in manette

Due uomini sono stati arrestati ieri sera dopo aver rapinato un negozio in zona Buon Pastore. I due hanno trascinato il negoziante nel retrobottega e gli hanno rubato il portafoglio e il cellulare. La scena è finita con l’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno bloccato i responsabili poco dopo. Il titolare del minimarket, sotto shock, ha riportato ferite lievi. I carabinieri stanno ancora raccogliendo testimonianze e verificando eventuali altri responsabili.

Il colpo lunedì sera: uno ha immobilizzato la vittima, l'altro ha svuotato la cassa. Riconosciuti dai video di sorveglianza e bloccati con le tasche piene di monete Rapina violenta in un minimarket in zona Buon Pastore. Quella che doveva essere una tranquilla chiusura di giornata si è trasformata in un'aggressione violenta ai danni del titolare, terminata con l'arresto di due uomini: un cittadino italiano di 42 anni e un 37enne ghanese, ora in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso. L'allarme è scattato intorno alle 21:50 del 2 febbraio. La dinamica descritta dalla vittima al 112 è stata brutale: i due malviventi sono entrati nell'attività commerciale e sono passati subito all'azione con ruoli ben definiti.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Buon Pastore rapina Nel capannone il laboratorio per lo spaccio: in manette due uomini Nel capannone del laboratorio per lo spaccio, due uomini sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Arezzo. Controlli serrati a Roma nel quartiere Prenestino, 9 arresti: in manette ladri seriali, rapinatori e pusher Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Buon Pastore rapina Argomenti discussi: Trascinano il negoziante nel retrobottega e lo derubano, due rapinatori in manette.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.