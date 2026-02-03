Consigliera di Rivalta ironizza sui poliziotti feriti durante il corteo di Askatasuna | Entri che ti hanno pestato esci senza neanche un graffio

Durante il corteo di Askatasuna, una consigliera di Rivalta ha commentato in modo sarcastico sui poliziotti feriti. Ha detto che, entrati in ospedale, escono senza nemmeno un graffio, sottolineando con ironia come Torino abbia ospedali eccellenti, anche in situazioni di tentato omicidio. La sua battuta ha suscitato reazioni e ha acceso un dibattito sulle tensioni di quei momenti.

“È proprio vero che Torino ha ospedali eccelsi. Vi trovo bene per aver subito un tentato omicidio, tutto merito dei nostri dottori. Entri che ti hanno pestato a sangue e dopo qualche ora esce senza neanche un graffio”, è il commento “ironico” che viene scritto sui social da Flavia Gaudiano.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Rivalta Askatasuna Scontri a Torino contro lo sgombero di Askatasuna: sette poliziotti feriti durante il corteo Scontri a Torino contro lo sgombero di Askatasuna: nove poliziotti feriti durante il corteo A Torino si sono verificati scontri durante un corteo di protesta contro lo sgombero di Askatasuna. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Rivalta Askatasuna Argomenti discussi: Ironizza su agenti aggrediti a Torino, Lega contro consigliera comunale. Consigliera di Rivalta ironizza sui poliziotti feriti: Stanno bene per aver subito un tentato omicidioA Rivalta è polemiche per il post pubblicato dalla consigliera comunale del gruppo misto Flavia Gaudiano, in cui ironizza sulle condizioni di salute dei poliziotti Alessandro Calista e Lorenzo Virgu ... torinoggi.it Ironizza su agenti aggrediti a Torino, Lega contro consigliera comunale(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Entri che ti hanno pestato a sangue e dopo qualche ora esci senza neanche un graffio!. Sta suscitando polemiche politiche un post su Facebook con cui Flavia Gaudiano, consi ... msn.com https://www.torinoggi.it/2026/02/03/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/polemica-rivalta.html - facebook.com facebook Oggi a Torino ho incontrato il Questore Massimo Gambino insieme alla consigliera regionale @VittoriaNallo , dopo i gravi fatti di violenza avvenuti sabato 31 gennaio. Abbiamo portato la nostra piena solidarietà agli agenti feriti e alle forze dell’ordine in genera x.com

