PSD | 105 anni di storia e la sfida di Solinas per il futuro sardo

Il 17 aprile 2026, il Palazzo degli Scolopi di Oristano ha accolto le celebrazioni per il 105° anniversario della nascita del Partito Sardo d’Azione. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti e membri del partito, che hanno ricordato tappe e momenti significativi della storia. La giornata si è concentrata anche sulle prospettive future del movimento politico in Sardegna.

Il Palazzo degli Scolopi di Oristano ha ospitato, nella giornata di venerdì 17 aprile 2026, le celebrazioni per il centesimo quinto anniversario della nascita del Partito Sardo d’Azione. L’evento, che ha come fulcro il luogo dove il movimento fu fondato nel 1921, non si è limitato a una commemorazione storica, ma ha segnato il rilancio de Il Solco, la testata giornalistica del movimento, che tornerà disponibile in formato digitale e con edizioni cartacee semestrali contenenti i contributi più significativi. Dalla memoria storica alla strategia di rinnovamento. Il segretario del partito, Christian Solinas, ha voluto imprimere un taglio netto alle celebrazioni, sottolineando come l’obiettivo principale non sia la contemplazione del passato o la semplice analisi del lungo percorso della militanza, bensì la costruzione di un futuro solido.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PSD: 105 anni di storia e la sfida di Solinas per il futuro sardo Notizie correlate Sardegna, terremoto nel Psd’Az: Solinas sfida i blocchi e scuote il partitoA meno di due mesi dalle consultazioni amministrative previste per il 7 e l’8 giugno nei 149 comuni della Sardegna, la politica regionale vive un... Al centro della storia (ispirata a una storia vera) Il coraggio di un pastore sardo che, per amore della propria terra, lancia una sfida a un palazzinaroLa vita va così di Riccardo Milani ha conquistato il pubblico con un incasso di quasi 7 milioni di euro, posizionandosi tra i maggiori successi... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Psd’Az, 105 anni tra celebrazioni e divisioni; Il PSd’Az punta alla sua rigenerazione: Mani libere sui territori; A Oristano il Partito Sardo d’Azione celebra 105 anni e rilancia Il Solco; I 105 anni di storia del Psd’Az: convegno a Oristano per l’anniversario della fondazione. I 105 anni di storia del Psd’Az: convegno a Oristano per l’anniversario della fondazioneA Oristano il 17 aprile 1921 fa nasceva il Partito Sardo d’Azione, con l’assemblea fondativa a Palazzo degli Scolopi. E qui oggi il Psd’Az festeggerà 105 anni di storia con un convegno che avrà inizio ... linkoristano.it A Oristano il Partito Sardo d’Azione celebra 105 anni e rilancia Il SolcoIl segretario Solinas: Non celebriamo il passato, vogliamo costruire il futuro con una nuova classe dirigente ... linkoristano.it Amazing work from master Valentino Solinas (Italy) - facebook.com facebook Nomine in Regione, al via il processo contro Solinas e altri 18 x.com