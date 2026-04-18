Protocollo Reale | la strategia di Kate per un look impeccabile sempre

La Principessa del Galles segue un protocollo rigoroso che regola il suo abbigliamento durante le occasioni ufficiali. Tra le regole stabilite ci sono restrizioni specifiche, come il divieto di togliere i capi esterni in pubblico. Questa normativa influisce sulla sua scelta degli outfit e sulla gestione della sua immagine pubblica, imponendo un approccio studiato e preciso alla sua mise quotidiana.

La Principessa del Galles deve confrontarsi quotidianamente con un rigido insieme di norme che condizionano radicalmente la sua immagine pubblica, tra cui il divieto assoluto di rimuovere i capi esterni durante le apparizioni ufficiali. Queste restrizioni, che colpiscono anche gli altri componenti della Famiglia Reale sia uomini che donne, impongono un comportamento improntato alla massima signorilità, vietando di togliersi giacche o cappotti davanti a chiunque non faccia parte del nucleo familiare o dello staff di servizio. Il protocollo cerimoniale e la gestione strategica del guardaroba. Le regole che governano l’abbigliamento di Kate Middleton non si limitano alla scelta dei colori o al rispetto di un dress code per ogni tipica circostanza, ma penetrano nella gestione stessa degli accessori e delle stratificazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Charles III, le roi maudit

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