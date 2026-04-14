Kate Middleton segue di solito attentamente le regole stabilite dal protocollo reale, che regolano i suoi impegni pubblici e il suo comportamento quotidiano. Tuttavia, in alcune occasioni, si è riscontrato che una specifica norma viene spesso trascurata o ignorata durante gli eventi ufficiali. Questa situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche della famiglia reale e le pratiche di rappresentanza.

Kate Middleton, come tutti i membri della Famiglia Reale, è sottoposta a un rigido protocollo di Corte. Ogni aspetto della vita pubblica è regolato da norme precise e nessun gesto viene lasciato al caso. Questo vale anche durante i tour ufficiali, non solo quando vengono fatti all’estero, ma anche quando sono visite brevi all’interno della Gran Bretagna. Ma delle molte regole imposte, una viene quasi sempre trasgredita. Kate Middleton, le regole per i viaggi di Stato. Kate Middleton è da diverso tempo che non compie un viaggio di Stato impegnativo. Prima il Covid, poi il cancro le hanno impedito di compiere tour all’estero. In ogni caso, quando si sposta per qualche giorno da casa, in missione ufficiale, deve seguire determinate regole.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton sottoposta a un rigido protocollo. Ma una regola viene sempre ignorata

Kate Middleton, la regola che impone a William per calmarsiKate Middleton e William, come tutta la Famiglia Reale britannica, sta vivendo un momento di grande stress e nervosismo.

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Dalle 6 di mattina alle 6 di sera, anche Kate Middleton deve rispettare gli orari dettati dal protocollo Royal sui cappelli da indossare in pubblico x.com