Settimana di controlli nelle zone della movida piacentina

Nella settimana appena trascorsa, il questore ha disposto controlli nelle zone della movida di Piacenza, coinvolgendo pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio. Le verifiche hanno interessato aree come la stazione ferroviaria e le vie adiacenti, tra cui via Colombo, via Emilia Pavese, viale Dante e strada Farnesiana. Gli interventi sono stati effettuati nell’ambito di un’ordinanza specifica.

In particolare, personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Locale, (per un totale di 12 operatori impiegati) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il Pubblico Passeggio e il Corso Vittorio Emanuele, estendendoli anche nelle zone di via Alberoni e piazzale Libertà. Nella serata di ieri sono state identificate complessivamente 150 persone, di cui 33 con precedenti di Polizia, controllati 4 esercizi commerciali.